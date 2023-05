Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Leerstand an exponierter Stelle in der Innenstadt ist bald passé. Die Kreationen des neuen Pächters Hung Manh Do dürfte manch Sushi-Liebhaber schon probiert haben. Zumindest wenn er einige Kilometer Fahrstrecke auf sich genommen hat, um an das japanische Gericht aus kaltem Reis und – zumeist – Fisch oder Meeresfrüchten zu kommen.

Für den 42-jährigen Hung Manh Do ist es der Schritt in die Selbstständigkeit. Erfahrungen in der Gastronomie hat er schon so einige gesammelt. Zuletzt war er in einem Sushi-Restaurant