Wie schützen Eltern ihr Kind am besten vor Unfällen im Wasser? Rettungsschwimmer im Donnersbergkreis raten: Sie sollten früh schwimmen lernen. Doch Kursplätze sind rar.

Dank der heißen Temperaturen ist die Freibadsaison in der Pfalz in vollem Gange. Gerade für Kinder kann das Wasser auch eine Gefahr sein, wie der tödliche Unfall eines Kindes in Ludwigshafen am vierten Maiwochenende zeigte. Besonders kleine Kinder, die gar nicht schwimmen können, seien im Wasser gefährdet, sagt Eric Franzmann, Vorsitzender der Ortsgruppe der DLRG in Winnweiler. „Man kann im Prinzip in einer Pfütze ertrinken“, warnt er. Im Freibad in Winnweiler passierten fast keine Unfälle, berichtet Franzmann. Größer sei die Gefahr in freien Gewässern wie Badeseen. Anders als ein Freibad könne man diese deutlich schlechter überblicken.

Um Kinder zu schützen, sei es wichtig, dass sie schwimmen lernen. Mit einem Seepferdchen sei es dabei nicht getan. „Das Seepferdchen befähigt ein Kind nicht dazu, allein ins Schwimmbad zu gehen“, erklärt der Rettungsschwimmer. Wichtig sei es, auch nach dem ersten Schwimmkurs weiter mit dem Kind zu trainieren. „Wenn ein Kind ein Jahr nicht im Wasser ist, ist es unter Umständen wieder bei null.“

„Wir kommen an unsere Grenzen“

Im Winnweilerer Freibad bietet die Ortsgruppe der DLRG vor und in den Sommerferien Schwimmkurse für Anfänger an. Die Kurse seien in der Regel schon ein halbes bis Dreivierteljahr vor Beginn ausgebucht, schildert Eric Franzmann, die Nachfrage sei groß. „Wir kommen an unsere Grenzen.“ Die Kurse, die an mehreren Abenden in der Woche stattfinden, werden alle ehrenamtlich geleitet. „Das ist sehr zeitintensiv“, betont er.

Das Schwimmbad in Winnweiler bietet auch eigene Anfängerkurse an. 96 Plätze gibt es laut Tanja Gaß, Betriebsleiterin des Bades. „Inzwischen sind alle Plätze belegt“, sagt Gaß. In den Sommerferien gebe es zudem ein zusätzliches Angebot für etwas ältere Schwimmanfänger von sechs bis 13 Jahren – ebenfalls ausgebucht. Schon jetzt könnten Eltern sich in eine Warteliste für 2027 eintragen lassen, rät Tanja Gaß.

Warnung vor Schwimmärmeln

Auch im Natur-Erlebnisbad in Rockenhausen gebe es nur selten Unfälle, sagt der Geschäftsführer der dortigen DLRG-Gruppe, Christoph Döring. „Es kommt aber immer mal wieder vor“, weiß er aus Erfahrung. „Auch ich musste schon beinahe Ertrinkende in Rockenhausen aus dem Wasser ziehen – und das sind durchaus auch trainierte Schwimmer.“

Schwimmflügel bieten nur vermeintliche Sicherheit, warnen Rettungsschwimmer. Symbolfoto: IMAGO/Daniel Scharinger

Mit Blick auf Kinder, die nur das Seepferdchen haben, rät auch Döring zu besonderer Vorsicht. Sein wichtigster Rat: „Lasst eure Kinder nicht aus den Augen!“ Im Idealfall gingen Eltern immer mit ihren Kindern zusammen ins Wasser. Döring warnt außerdem davor, Kinder an Schwimmärmel zu gewöhnen. Diese seien zum einen „für die Wasserlage alles andere als förderlich“. Zum anderen seien sie eine passive Schwimmhilfe, das heißt: „Das Kind weiß nicht immer, ob sie da ist, und plötzlich läuft der Zweijährige los und ist ohne Schwimmhilfe ins Wasser gesprungen.“

In Eltern-Kind-Gruppe besonders früh anfangen

Schwimmkurse zu veranstalten sei im Natur-Erlebnisbad schwieriger, weil das Nichtschwimmerbecken kein Lehrbecken mehr sei. Die DLRG Rockenhausen fokussiere sich daher auf die Ausbildung in der Eltern-Kind-Gruppe. Dabei sei immer ein Erwachsener direkt am Kind. „Das hat den Vorteil, dass wir sehr viel früher mit der Ausbildung einsteigen“, schildert Döring. So könnten schon Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren das Seepferdchen machen. Einmal pro Woche trifft sich die Eltern-Kind-Gruppe im Sommer in Rockenhausen, im Schnitt seien vier bis acht Kinder dabei. „In der Regel haben wir noch Platz für neue Kinder“, sagt Christoph Döring.

Das Natur-Erlebnisbad selbst bietet seine Schwimmkurse in den Sommerferien an. „Das wird immer sehr gut genutzt“, berichtet Elke Dahl, kaufmännische Leiterin der Verbandsgemeindewerke Nordpfälzer Land. Obwohl das Bad in Rockenhausen wegen eines Risses in einer Folie erst am 24. Mai wieder öffnen konnte, seien schon jetzt zehn der 24 Kursplätze für dieses Jahr vergeben.