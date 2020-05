Zehn Tagesordnungspunkte in 15 Minuten: Eine rekordverdächtige Leistung hat der Verbandsgemeinderat Nordpfälzer Land am Montag in der Donnersberghalle vollbracht. Da blieb sogar Zeit, in dem coronabedingt so kurz wie möglich gehaltenen öffentlichen Teil noch Anfragen aus dem Plenum zu beantworten. Nach 23 Minuten schloss Bürgermeister Michael Cullmann die Zusammenkunft – vor der anvisierten Obergrenze von einer halben Stunde. Dennoch war es „nicht unsere kürzeste Sitzung aller Zeiten“, wie der Verwaltungschef betonte: Schließlich hatten er und die Ratsmitglieder in einer rund zweistündigen Videokonferenz die Beschlüsse vorbereitet. Nur zu den Abstimmungen selbst sind die Fraktionen dann zusammen gekommen.

Handzeichen aus Ferne schwer zu erkennen

Hier zeigten sich die kleineren Tücken der Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen: Die Schutzmasken erschwerten Sprechen und Verstehen, die weit auseinanderstehenden Tische stellten Cullmann beim Zählen der Handzeichen vor einige Herausforderungen. Die löste er in einem Fall dadurch, dass er – natürlich mit gebotenem Abstand – eine Runde durch die Halle drehte. Trotz aller Einschränkungen: Im Vordergrund stand, dringend notwendige Projekte – etwa die Sanierung von Grundschulen – voranzubringen. Daher zeigte sich der VG-Chef „froh, dass wir das heute so hinbekommen haben“, betonte aber auch: „Ich hoffe, es war das erste und letzte Mal unter diesen extremen Bedingungen. Künftig wünsche ich mir wieder die persönliche Diskussion in der großen Runde.“