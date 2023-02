Unter dem Motto „Zeitenwende – Frieden und Sicherheit in Europa“ findet am Montag, 13. Februar, eine Themenveransaltung der SPD Kirchheimbolanden mit dem Bundestagsabgeordenten und Parlamentarischen Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas Hischler, statt. Es wird einen Vortrag des Referenten geben und im Anschluss eine Diskussions- und Fragerunde, auch zum Thema „gibt es noch eine Chance für den Frieden in der Ukraine“. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen. Die Veranstaltung findet im Museum im Stadtpalais statt und beginnt um 18.30 Uhr.