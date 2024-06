Eine Drechslerei in Bennhausen aufzubauen, ist das eine. Es in der Nähe des Himalaya-Gebirges zu tun, klingt nach einer ganz anderen Herausforderung. Dirk Bastian ist vermutlich der einzige Mensch, der einen direkten Vergleich hat.

In seiner Drechselwerkstatt in Bennhausen stellt Dirk Bastian Mühlen, Schreibgeräte und Alltagsschätze her, wie er sie nennt – also Schalen, Schüssel und Kerzenhalter beispielsweise.