Für Jens Brumm ist die Wahl zum Ortsbürgermeister in Waldgrehweiler ein Sprung ins kalte Wasser. Der 37-jährige wurde in diesem Jahr erstmals in den Gemeinderat gewählt – und erhielt dabei direkt die meisten Stimmen. Nachdem sich für die Urwahl kein Kandidat gefunden hatte, wurde Brumm im Rat aufgrund seiner hohen Stimmenanzahl für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen und gewählt. Derzeit sei er primär damit beschäftigt, sich an die neue Aufgabe zu gewöhnen, „ich bin ja noch relativ neu im Amt“, betont er. Brumm löst seinen Vorgänger Helmut Brand ab, der zuvor 15 Jahre Ortschef war. Bei der diesjährigen Wahl war er altersbedingt nicht mehr angetreten.