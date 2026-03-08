Der Donnersbergkreis hat 13 weiterführende Schulen digital ausgebaut.

13 weiterführende Schulen, Förderschulen und Berufsbildende Schulen im Donnersbergkreis an den Standorten Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Winnweiler, Göllheim und Eisenberg sind über den Digitalpakt Schule ausgebaut worden. Dafür wurden laut Kreisverwaltung rund 3,8 Millionen Euro in Infrastruktur und Ausstattung investiert. Seit 2020 sind aus dem Digitalpakt 1.0 Fördermittel in Höhe von rund 2,95 Millionen Euro eingesetzt worden. Der Schwerpunkt lag auf Glasfaseranschlüssen, Wlan- und Lan-Netzen in den Schulgebäuden sowie der Ausstattung von Unterrichts- und Fachräumen mit digitalen Endgeräten. Für die Infrastruktur wurden rund 2,2 Millionen Euro ausgegeben und für die Ausstattung der Klassen- und Fachräume mit digitalen Tafeln, Beamern und Tablets rund 1,6 Millionen Euro. Für die Betreuung von rund 10.000 Schülern und Lehrkräften sowie den Support von mehr als 6000 Geräten hat der Kreis zusätzlich vier IT-Fachkräfte eingestellt. Damit werde nicht nur die Technik gesichert, sondern auch der pädagogische Einsatz digitaler Medien professionell begleitet, teilt die Verwaltung mit. Landrat Rainer Guth betont: „Der Kreis hat zu den Fördermitteln von Bund und Land weitere 900.000 Euro in die digitale Ausstattung unserer Schulen investiert.“