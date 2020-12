Die Schuldigitalisierung schreitet voran. Der Landkreis hat jetzt die Weichen dafür gestellt, die digitale Ausstattung der Schulen zu vereinheitlichen. Entschieden hat sich der Kreisausschuss dafür, an den elf Schulstandorten des Kreises das Schulnetzwerksystem MNS+ einzuführen.

Im Hintergrund steht, dass das Land Support und Administration ab dem laufenden Schuljahr auf die Schulträger verlagert. Der Landkreis hat dafür inzwischen drei Fachkräfte eingestellt, die sich darum gemeinsam mit den elf Koordinatoren für die digitale Bildung an den Schulen kümmern. Solcher Support aus einer Hand erfordere aber auch einheitliche Systeme an allen Standorten, hieß es im Kreisausschuss. Der Empfehlung des Kreises, Aufbau und Support des künftigen Systems der Firma Bechtle aus Mainz zu übertragen, ist das Gremium auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig gefolgt. Das Angebot beläuft sich auf 71.709 Euro. Der Support werde nach entsprechender Schulung und Einarbeitung an die hauseigenen IT-Kräfte übergehen. Starten soll die Umrüstung in den Osterferien 2021 an der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden als Pilotschule.