Wie gelingt es, schwierige Gesprächssituationen souverän zu meistern? Zu diesem Thema veranstaltet die Agentur für Arbeit am Mittwoch, 22. März, 9 bis 11 Uhr, den Online-Vortrag „Rhetorik – souverän statt sprachlos!“. Referentin Uta Wilhelm-Stutterich gibt hilfreiche Tipps zur Kommunikation. Denn im Vorstellungsgespräch wie auch bei Diskussionen im beruflichen Alltag sei es entscheidend, sich klar zu positionieren. Wer schlagfertig auftrete, gelte als durchsetzungsstark und ernte Respekt und Anerkennung.

„Im Vortrag geht es darum, wie es gelingen kann, neben der fachlichen Kompetenz durch Stimme, Worte und Körpersprache mehr Wirkung zu erzielen“, so die Agentur für Arbeit. Eine Anmeldung per E-Mail an kaiserslautern-pirmasens.BCA@arbeitsagentur.de ist erforderlich. Interessierte erhalten dann die Zugangsdaten zur Veranstaltung. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Job, Familie, Karriere“, die sich vorrangig an Frauen richtet.