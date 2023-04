Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bundesweit bieten viele Apotheken seit Montag digitale Impfnachweise an – soweit die Theorie. Im Kreis haben zwar bereits die ersten Kunden ihren gelben Impfpass in ein elektronisches Dokument umgewandelt bekommen. Doch an manchen Stelle hat es noch gehakt, wie eine Umfrage bei einigen Betreibern ergeben hat.

Bundesweit sind rund zwei Drittel aller Apotheken dabei: Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann sich den Nachweis nun auch auf das Smartphone holen. Bernd Eichler, der in Kirchheimbolanden