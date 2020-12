„Die Blaulichtfamilie ist wichtiger denn je“, schreibt Jaqueline Rauschkolb. Die Landtagsabgeordnete für den Donnersbergkreis befindet, dass es wichtig sei, im Gespräch zu bleiben und aktuelle Themen zu besprechen. Zudem gebe es im Brand- und Katastrophenschutzgesetz eine aktuelle Gesetzesinitiative aus Mainz, die die Blaulichtfamilie betrifft. Daher lädt die SPD-Landtagsabgeordnete zu einer digitalen Blaulichtkonferenz ein, die am Donnerstag, 17. Dezember, ab 18.30 Uhr als Videokonferenz abgehalten wird. Mit dabei ist auch der zuständige Staatssekretär Randolf Stich. Eine Anmeldung ist bis 16. Dezember per E-Mail an wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de möglich.