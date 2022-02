Am späteren Freitagnachmittag musste die Eisenberger Feuerwehr ausrücken, um eine Dieselspur zu entfernen. Die Fahrbahn war bis hoch nach Hettenleidelheim stark verunreinigt. Der Dauerregen machte alles noch schlimmer. Schließlich musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden, um die Fahrbahn gründlich von dem ausgelaufenen Kraftstoff zu reinigen. Ein Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-2700) in Verbindung zu setzen.