Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen kam es auf der Baustelle für den Radweg neben der L401 zu einem Kraftstoffdiebstahl. Unbekannte Täter brachen an einem dort abgestellten Radlader das Tankschloss auf und zapften rund 100 Liter Diesel ab. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.