Eine Vorausschau auf das Jahr 2021 zu machen, ist in diesen Tagen gar nicht so einfach. Das weiß auch Rudolf Jacob, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler. Trotzdem gibt es natürlich Pläne, die vor allem das Schwimmbad, die Digitalisierung und die neue Kita in Winnweiler betreffen. Und in einem Bereich ist die VG Winnweiler gerade sehr angesagt.

Im Großen und Ganzen sei die Verwaltung sehr gut „durch die Corona-Geschichte gekommen“, erzählt VG-Bürgermeister Rudolf Jacob. Es gab mehr Aufwand im Bereich des Ordnungsamts,