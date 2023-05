Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Alltagsbegleiter“ sind kein Pflege- oder Sozialdienst, sondern bieten Menschen, die Hilfe benötigen, ihre Unterstützung an. Ob beim wöchentlichen Einkauf, im Haushalt oder der Integration von Kindern in Schulen und Kitas. Seit Mai ist das Unternehmen in Kirchheimbolanden ansässig und hat Geschäftsräume in der Marnheimer Straße bezogen.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen, die Unterstützung brauchen, individuell zu betreuen oder zu versorgen“, fasst Geschäftsinhaber Volker Ludwig