Ein weiteres Mal haben bislang unbekannte Täter in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt eine Kundin bestohlen. Die Frau hatte am Montag ihre Handtasche an ihrem Kinderwagen befestigt, zwischen 11.55 und 12 Uhr ist sie entwendet worden. Zwar haben die Diebe anschließend die Tasche weggeworfen - sie wurde kurz darauf gefunden -, das Bargeld hatten sie jedoch zuvor entnommen. In letzter Zeit ist es wiederholt zu Diebstählen in Kirchheimbolander Märkten gekommen, erst am Wochenende hatte die Polizei zwei Fälle registriert. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06352 9110.