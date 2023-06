Leichtsinn hat dazu geführt, dass sich eine junge Frau ein neues Smartphone zulegen muss. Allein der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro, wie die Polizei mitteilt. Erst am Donnerstag hatte die Frau der Inspektion den Vorfall gemeldet, der sich bereits am Dienstagnachmittag im Naturerlebnisbad in Rockenhausen zugetragen hat.

Die Frau hatte, wie sie der Polizei gegenüber einräumte, das Gerät unbeaufsichtigt auf ihrem Platz liegen lassen. Als sie zurückkehrte, war es weg – obwohl sie sich nach eigenen Angaben nur kurz und nur wenige Meter entfernt aufgehalten hatte. Mit Hinweisen auf einen möglichen Täter konnte die Bestohlene nicht dienen. Die Polizei rät einmal mehr, ins Schwimmbad möglichst wenig Bargeld und Wertsachen mitzunehmen und überhaupt besser aufs eigene Hab und Gut Acht zu geben.