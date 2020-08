Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von rund 20.000 Euro haben bislang unbekannte Täter aus einem Baucontainer auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 48 gestohlen. Die Diebe hatten den Behälter nach Polizeiangaben in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam geöffnet. Das Gelände ist derzeit gesperrt, weil der Parkplatz an der A-63-Anschlussstelle Winnweiler bis voraussichtlich Oktober saniert und um rund 30 auf 86 Stellflächen erweitert wird. Hinweise zu dem Einbruch an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.