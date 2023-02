Ein oder mehrere unbekannte Taschendiebe haben ältere Leute in Kirchheimbolanden um ihr Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Dienstag der bislang letzte von drei Fällen ereignet, in denen der oder die Täter in Einkaufsmärkten der Residenzstadt zugeschlagen haben.

Der erste Diebstahl hatte sich bereits am vergangenen Freitagnachmittag ereignet. Einer 67 Jahre alten Frau war der Geldbeutel aus einer Umhängetasche entwendet worden. Die Tasche hatte die Frau laut Polizei am Körper getragen, von dem Zugriff allerdings nichts bemerkt. Den Geldbeutel hat das Opfer übrigens wiederbekommen, ebenso die darin verstauten Dokumente. Die Geldbörse war samt den Papieren am Samstag nahe des Markts gefunden worden. Das Bargeld allerdings fehlte.

Tasche liegt am Kühlregal: Täter muss nur zugreifen

Eine 89 Jahre alte Frau fiel am Montagabend einem Diebstahl zum Opfer. Sie war ebenfalls beim Einkaufen, als sie versehentlich ihre Einkaufstasche mitsamt ihres Geldbeutels darin für kurze Zeit an einem Kühlregal hatte liegen lassen. Der oder die Täter nutzten diese Gelegenheit aus. Wieder wurde am folgenden Tag der nach einer näheren Inspektion weggeworfene Geldbeutel entdeckt. Wieder fehlte das Geld. Auch EC-Karten waren weg.

Am Mittwoch schließlich war einer 70-Jährigen der Geldbeutel unbemerkt aus der Handtasche gezogen worden. Auch dieses Opfer war nach Polizeiangaben bestohlen worden, während es die Handtasche bei sich trug. Sollte jemand etwas beobachtet haben, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 06352 9112700 oder per E-Mail an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.