In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Langfinger ihr Unwesen in Bolanden getrieben: Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte zwischen 22 Uhr und 5.40 Uhr zwei ältere Mountainbikes aus einer Scheune in der Crayenbühlstraße gestohlen. Eines der beiden Räder ist in derselben Nacht bei einem weiteren Einbruch in der Straße Am Schwimmbad wieder aufgetaucht: Dort haben die Unbekannten ein E-Bike aus einer nicht verschlossenen Garage gestohlen.

Auch ein dort abgestelltes Quad geriet in den Fokus der Diebe. Der Versuch, das Fahrzeug zu stehlen, scheiterte allerdings. Das zuvor gestohlene Mountainbike aus der Crayenbühlstraße ließen die Diebe zurück. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet Zeugen um Hinweise.