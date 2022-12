Unbekannte Täter haben zwischen dem 9. Dezember, 22 Uhr, und dem 12. Dezember, 8.30 Uhr einen Container aufgebrochen, der in der Stetter Straße in Albisheim steht. Nach Angaben der Polizei wurde der komplette Bestand an Kupferrohren und Pressbacken entwendet. Dies scheint kein Einzelfall zu sein, erst vor wenigen Wochen wurden im Donnersbergkreis mehrere Meter Kupferstromkabel gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06352 911-2700 zu melden.