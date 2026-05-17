Rockenhausen Diebe, Troja und Disney: Das Showtanz-Event bei der VT Rockenhausen in Bildern
Die VT Rockenhausen hatte unter dem Motto „Once upon a dance“ zu ihrem Showtanz-Event geladen. Bei der 15. Auflage der Veranstaltung brachte der VT Rockenhausen die vollbesetzte VTR-Halle zum Beben. „Wir waren heute bei beiden Teilen der Veranstaltung ausverkauft“, sagte Vereinsvorsitzende Michaela Schwind-Grimm am Samstagabend.
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Mittags war zunächst der Nachwuchs an der Reihe. Insgesamt sechs Kinder- und acht Jugendgruppen hatten sich zum Wettbewerb angemeldet; die Formationen reisten aus der gesamten Region an. „Von der TG Osthofen haben sich gleich drei Gruppen angemeldet“, erläuterte Schwind-Grimm.
Die gastgebenden Teams der VT Rockenhausen hatten sich für bekannte Disney-Titel entschieden. Die Kinder- und Jugendgruppen brachten am Nachmittag „König der Löwen“ sowie „101 Dalmatiner“ auf die Bühne. Am Abend standen die Showacts „Illusions“ und „Attention“ im Zeichen der Filme „Oben“ und „Robin Hood“. Für die jüngsten Showtänzer gab es zudem eine Premiere: Aus den ehemaligen „Tanzmäusen“ sind die „Mini Visions“ geworden. Die Jury kürte in der Kinderkategorie die „Flying Dancers“ und bei den Jugendgruppen die „Societeens“ zu Siegern.
Das Publikum wählt ihren Liebling
Der Abend gehörte den 20 Erwachsenengruppen, die in den Kategorien „Damen“ und „Damen Mixed“ antraten. Die rund 500 Zuschauer und die fünfköpfige Jury erwartete ein Feuerwerk aus Artistik, akrobatischen Choreografien und detailreich gestalteten Kostümen.
Traditionell durften die Zuschauer wieder den „Publikumsliebling“ wählen; in diesem Jahr gewann „Magic Flames“. Gegen Mitternacht standen schließlich auch die offiziellen Sieger fest. Die vorderen Plätze belegten in der Kategorie „Damen“ die Gruppen „Dance Factory“ (KCK Kaden), „Mystify“ (TV Scheidt) und „Bailar“. In der Kategorie „Damen Mixed“ gewannen „Upthrust“ (TV Gimbsheim), „Xtra Society“ (Dance Society Alzey) und „Just Dance Part“ (Sportgemeinde Partenheim).