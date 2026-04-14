Unbekannte haben auf einem Friedhof mehrere Bronzeskulpturen und eine zur Friedhofausstattung gehörende Schwengelpumpe gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht von Donnerstag zum Freitag. Zumindest in einem Fall beschädigten die Täter auch eine Grabeinfassung.

Die Polizei ermittelte wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe, nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter Telefon 0631 369-14699.