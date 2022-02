Anscheinend lohnt es sich wieder, an Autos den Katalysator zu entwenden. So geschehen zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, an einem in der Eisenberger Gerhard-Hauptmann-Straße geparkten VW Polo und an einem in der Sanvignes-Straße geparkten Opel Astra. Wie die Täter es schafften, die Katalysatoren an den teilweise tiefergelegten Fahrzeugen abzutrennen, ist laut Polizei Kirchheimbolanden derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter Telefon 06352 911-2700 zu melden.