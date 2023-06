Schaden: hoch. Nutzen: überschaubar. Unbekannte Täter haben, wie die Polizei meldet, sechs beleuchtete Schilder aus der Gutenbergschule in Göllheim geklaut. Es handelt sich nach Polizeiangaben um sechs elektrisch betriebene Schilderkästen, die die Fluchtrichtung für Notfälle anzeigen. Den Schaden beziffert die Inspektion in Kirchheimbolanden auf 900 Euro. Geschädigter ist der Landkreis als Träger der Realschule plus in Göllheim. Die Polizei hofft auf Hinweise an die Dienstelle in der Residenzstadt unter Telefon 06352 9110.