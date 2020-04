Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagmittag, 13.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.50Uhr, wurde in der Kappesfeldstraße in einen Baucontainer eingebrochen. Laut Polizei gelangten die bislang unbekannten Täter durch Einwerfen einer Fensterscheibe in den Container und entwendeten einen Metallbohrer sowie geringe Mengen Münzgeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.