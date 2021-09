Ein Joystick, ein Außenspiegel, ein Pedal und ein GPS-Gerät: Das ist die Beute von bislang unbekannten Tätern, die sich zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an einem Bagger zu schaffen gemacht hatten. Das Fahrzeug war auf einer Baustelle in der Gemarkung Ilbesheim abgestellt. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.