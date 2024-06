Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen haben Diebe auf einer Baustelle in der Hauptstraße zugeschlagen. Die fuhren einen zum Zwecke der Sicherung abgestellten Radlader beiseite, durchtrennten das Vorhängeschloss an einem Baucontainer und stahlen daraus mehrere hochwertige Arbeitsgeräte und mehrere Kanister Diesel. Der Gesamtschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich beziffert. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Diebstahl. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 9170.