Nach und nach breitet sich der Herbst aus in unserer Region. Die Temperaturen gehen im Laufe der Woche zurück. Ab dem Wochenende drohen trübe Regenwolken und unangenehmer Wind.

Die Hochdruckzone über Mitteleuropa wird brüchig. Gleichzeitig schickt uns ein umfangreiches Tief bei Island einige schwache Störungsfronten. Dahinter strömt etwas kühlere Luft nach Deutschland. Ab Wochenmitte platziert das Azorenhoch einen kleinen Ableger nach Südwestdeutschland, wobei sich wieder etwas freundlicheres Wetter durchsetzen kann. Am Wochenende greifen voraussichtlich aktivere Tiefdruckgebiete mit Regen von den Britischen Inseln auf unsere Region über.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit einer Mischung aus durchziehenden dichteren Wolkenfeldern und einigen sonnigen Phasen. Regen fällt dabei nicht – oder zumindest nur wenig. Die Temperaturen bewegen sich gemäß der Jahreszeit im angenehmen Bereich.

Dienstag: Der Tag startet mit kompakten Wolken, aus denen es tröpfeln kann. Im Tagesverlauf stellen sich einige Auflockerungsphasen ein. Hin und wieder blinzelt auch mal die Sonne hervor. Am Abend kann es aus dichten Wolken stellenweise regnen. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Mittwoch: Sonne und Wolken wechseln sich miteinander ab. Am Nachmittag ziehen von Westen örtlich leichtere Regenschauer übers Land. Die Luft kühlt dabei noch etwas weiter ab.

Donnerstag: Nach Auflösung einiger flacher Nebelfelder scheint zunächst die Sonne. Gegen Mittag ziehen ausgedehntere Wolkenschleier vorüber, Regen haben diese Wolken aber nicht im Gepäck. Nach sehr frischer Nacht wird es tagsüber recht mild.

Weiterer Trend

Am Freitag wird es bei milchiger Sonne recht freundlich und mild. Am Samstag erreicht uns nach eher freundlichem Beginn im Tagesverlauf ein Regengebiet. Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche wird es voraussichtlich herbstlich mit trüben Regenwolken und unangenehmem Wind.