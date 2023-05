Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch im Hochring der Vikings in Marnheim geht es derzeit wegen der Corona-Pandemie nicht rund. Anstehende Khan-Prüfungen wurden ins nächste Jahr verlegt.

Von Norbert Schick

Vor rund zwei Jahren hat der 2016 gegründete eingetragene Verein Vikings Muay Thai seine neue Bleibe in einem ehemaligen Baumarkt in Marnheim gefunden. Mittelpunkt in der 300