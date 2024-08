In den nächsten Tagen erwartet die Region zunächst ein Sonne-Wolken-Mix. Letztendlich setzt sich aber die Sonne durch, sodass spätestens am Wochenende auch wieder die 30-Grad-Grenze geknackt werden kann.

Am Nordrand des nach Mitteleuropa ausgerichteten Keils des Azorenhochs wandern Störungsgebiete über Norddeutschland hinweg. Unsere Region wird davon nur gestreift – in Form von dichteren Wolkenfeldern. Am Wochenende platziert das Azorenhoch einen eigenen Ableger nach Deutschland, der uns die Sonne und im weiteren Verlauf auch die Sommerhitze zurückbringt.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst ziehen dichtere Wolkenfelder über die Region hinweg, nennenswerter Regen fällt daraus aber in der Regel nicht. Zum Nachmittag wandern die Wolken nach Osten ab und die Sonne setzt sich zunehmend in Szene. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen sommerlichen Bereich.

Freitag: Am Freitag wechseln sich sonnige Phasen mit Wolken ab. Das Schauerrisiko sollte aber niedrig bleiben. Die Temperaturen steigen an. Der Südwestwind kann tagsüber leicht auffrischen.

Samstag: Der Samstag startet teilweise mit einigen hartnäckigen Wolkenfeldern. Gegen Mittag sollten diese sich aber weitgehend verziehen und immer häufiger der Sonne Platz machen. Dann wird es sommerlich warm.

Sonntag: Am Sonntag scheint verbreitet die Sonne. Einige hohe und mittelhohe Wolkenschleier könnten deren Intensität allerdings ab und zu etwas mindern. Dennoch wird es wieder hochsommerlich warm.

Weiterer Trend

Die neue Woche startet voraussichtlich sonnig und heiß mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Am Dienstag und Mittwoch drohen wieder vermehrt kräftige Regengüsse und Gewitter mit anschließender Abkühlung.