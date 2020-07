Marktfrühstück mit Wein und Weißwurst – und später am Tag bei Livemusik einen Cocktail genießen, oder vielleicht ein frisch gebrautes Bier? Was klingt wie eine Momentaufnahme aus Vor-Corona-Zeiten soll am Freitag, 17. Juli, auf dem Römerplatz wahr werden. Und an die Hygieneregeln wurde dabei natürlich auch gedacht.

„Die Stadt erwacht aus dem Lockdown“, ist sich Jürgen Heck, der Vorsitzende von „pro Kibo“, sicher. Und um dabei die nötige Starthilfe zu geben, hat sich die AG Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit „pro Kibo“ etwas ausgedacht und das Ganze mit dem Namen „Kibo L(i)ebenswert“ garniert.

Los geht es am 17. Juli, das ist der dritte Freitag des Monats. An diesem Tag soll auf dem Römerplatz in Kirchheimbolanden Leben einkehren. Ab morgens 8 Uhr startet der Wochenmarkt in bewährter Besetzung, an diesem Tag ergänzt durch einen Wein- und einen Weißwurststand sowie Straßenmusiker Julian Thome. Ab 19 Uhr ist dann Einlass zum Abendprogramm. Das Weingut Stutzmann aus Einselthum ist dabei ebenso vertreten wie Michael Scheffler mit frischgebrautem Bier und Martin Braun vom gleichnamigen Hotel mit einer Cocktailauswahl, die TSG Grün-Weiß bietet Süßes. Vom Brauhaus ist etwas Herzhaftes auf die Hand im Angebot. „Garniert“ wird all das mit Musik von Nadine Heil aus Breunigweiler, die als Sängerin derzeit von sich reden macht und an diesem Abend Mario Diehl und Stefan Beling (Acoustic Nation) an ihrer Seite hat.

Unterstützung für Künstler und Gastronomen

Mit ziemlich viel Aufwand sei die Planung dieses „Event-Freitags“ verbunden, so Joachim Didier als Vertreter der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung, doch er sei sicher, dass das Angebot gut ankomme. „Die Menschen warten darauf, endlich mal wieder etwas zu unternehmen, sie wollen raus, den Sommer genießen“. Und an diesem Genuss sollen auch die hohen Sicherheitsanforderungen durch Corona nichts ändern. „Zugelassen wären laut Landesverordnung für den Römerplatz 350 Personen, aber wir haben es aus Sicherheitsgründen auf 240 beschränkt“, so Didier. An den Stadttürmen und Zugangswegen werde abgesperrt, um zu verhindern, dass es rund um den Römerplatz zu Menschenansammlungen kommt. Es gibt Eingangskontrollen. Den Eintrittspreis von acht Euro sehe man angesichts der Zielsetzung als angemessen, so Didier. „Wir wollen daran nichts verdienen, aber wir wollen schon etwas erwirtschaften, um es den Künstlern zukommen zu lassen, als kleinen Ausgleich für ihre Verluste in den vergangenen Wochen“, so Didier.

Auf dem Platz selbst gelte Maskenpflicht. Nur an den 30 Tischen, die für jeweils acht Personen Platz bieten, darf der Mund-Nasenschutz abgelegt und die Abstandsregel gemäß der Landesverordnung unterschritten werden. „Wir mussten uns an all diese Bestimmungen erst herantasten“, so Michaela Heck von „pro Kibo“. Mittlerweile aber sei man sicher: Das wird alles klappen!

Der Wochenmarkt soll belebt werden

Am Anfang von „Kibo L(i)ebenswert“ stand die Idee der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung, den Wochenmarkt zu beleben, erzählt Birgitt Dall. Daran arbeite man bereits seit längerem, so die Stadtbeigeordnete, doch die Corona-Krise habe dem Ganzen jetzt Dynamik verliehen. „Wir wollen alle unterstützen, die unter der Coronakrise zu leiden hatten“, sagt Dall. Das seien neben den Künstlern, Technikern, Gastronomen und Winzern natürlich auch alle Menschen, die während der Lockdown-Phase das Haus nicht verlassen durften und sich jetzt auf das Leben in der Stadt freuen. Aus diesem Grund soll es auch nicht bei einem „Kibo-L(i)ebenswert-Freitag bleiben“. Auf jeden Fall soll es noch im August und September weitere Veranstaltungen geben, bei denen der Römerplatz zur Bühne und zum Treffpunkt wird. „Wir sind noch in der Planung, aber wenn alles klappt, werden wir im August wohl einen Comedy-Abend auf die Beine stellen“, sagt Dall. Und Didier verrät, dass – je nach Corona-Lage – daraus vielleicht sogar ein ganzes L(i)ebenswert-Wochenende werden könnte.

