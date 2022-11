Der November zeigt sein typisches Auftreten. Nieselregen, Schauer und immer wieder Nebel. Allerdings bleibt es für die Jahreszeit auch weiterhin recht mild.

In den nächsten Tagen kommt beim Wetter wieder mehr Bewegung ins Spiel. Der Hochdruckeinfluss wird abgebaut und ein ein umfangreiches Tief über dem Atlantik rückt zu uns auf. Es schickt bereits zu Wochenbeginn eine erste Störungsfront mit Regen nach Südwestdeutschland. In den nächsten Tagen ziehen von Frankreich her weitere Schlechtwettergebiete über unsere Region hinweg. Mit südwestlicher Strömung bleiben die Temperaturen weiterhin im recht milden Bereich.

Vorhersage

Montag: Auch außerhalb von Nebelgebieten trübt sich der Himmel mit Wolken ein, und im Laufe des Nachmittags setzt Regen ein, der bis in die Nacht hinein anhält. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Heute wechseln sich kurze Auflockerungen mit dichteren Wolken ab. Hin und wieder blinzelt auch mal die Sonne hervor. Die Temperaturen steigen ein wenig an. In der Nacht auf Mittwoch überquert uns ein neues Regengebiet.

Mittwoch: Die Wolken bleiben in der Überzahl, und es kann hin und wieder etwas tröpfeln oder nieseln. Am Nachmittag sind einige größere Aufheiterungen möglich. Die Temperaturen bleiben recht mild.

Donnerstag:

Ab dem Nachmittag fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag dominieren häufig die Wolken. In höheren Lagen ist es zum Teil auch neblig trübe. Örtlich fällt etwas Regen oder es gehen kleinere Schauer nieder. Ab Sonntag herrscht typisches Novemberwetter mit einer Mischung aus Nebel, Wolken und vielleicht auch etwas Sonnenschein. Die Temperaturen gehen leicht zurück und entsprechen der Jahreszeit.