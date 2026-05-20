Aus der maroden K4 ist ein Rad- und Wirtschaftsweg geworden. Jetzt richten sich die Blicke auf die parallel verlaufende L390 und die Frage, wann diese endlich saniert wird.

Mit einem lockeren Einstieg eröffnete Landrat Rainer Guth am Mittwoch die Einweihung des neuen Rad- und Wirtschaftswegs zwischen Winnweiler und dem Wingertsweilerhof: So schön wie jetzt habe die frühere Kreisstraße 4 noch nie ausgesehen. Tatsächlich ist aus dem jahrelangen Sorgenkind unter den Kreisstraßen, das bei einer Leserumfrage der RHEINPFALZ zur schlechtesten Straße im Kreis gekürt wurde, in den vergangenen acht Wochen ein mehr als drei Kilometer langer Weg für Radfahrer sowie land- und forstwirtschaftlichen Verkehr geworden. Für den normalen Autoverkehr ist die Strecke damit Geschichte.

Ganz ohne Bedauern vollzog Guth diesen Schritt nicht. Seine Gefühle zur Abstufung der K4, sagte er, seien „wohl und wehe gleichermaßen“. Denn die Strecke war über Jahrzehnte für den Raum Höringen, Gehrweiler und Gundersweiler die direkte Verbindung nach Winnweiler. Dass sie diese Funktion nun verliert, sei nicht nur eine Frage maroder Fahrbahnen oder hoher Unterhaltungskosten. Ausschlaggebend seien vor allem die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Sanierung der K4 wäre am Kreis hängengeblieben

Damit sprach Guth den Kern eines Problems an, das die Region seit Jahren beschäftigt. Vereinfacht gesagt: Eine Kreisstraße wird nur dann mit öffentlichen Mitteln ausgebaut oder erneuert, wenn sie im übergeordneten Straßennetz noch eine wichtige Verbindungsfunktion hat. Für den Abschnitt der K4 zwischen Winnweiler und dem Wingertsweilerhof sah das Land diese Funktion nicht mehr, weil mit der parallel verlaufenden L390 eine weitere Anbindung vorhanden ist. Nach Darstellung des Kreises war die Straße deshalb als Kreisstraße nicht mehr förderfähig. Ein Ausbau wäre also am Kreis hängengeblieben – und war damit nicht finanzierbar.

Deshalb musste ein Kompromiss her: Wenn die Strecke schon nicht mehr als Kreisstraße zu halten war, sollte sie wenigstens als Rad- und Wirtschaftsweg weiterbestehen. In einem ersten Schritt wurde dazu 2022 die Brücke über den Höringer Bach nahe dem Wingertsweilerhof neu gebaut. Die Kosten von rund 410.000 Euro wurden zum Teil vom Land getragen. Nun folgte der Umbau der freien Strecke. Nach Angaben des LBM kostete dieser rund 450.000 Euro und wurde über das Bundesprogramm „Stadt & Land“ mit 90 Prozent gefördert.

Alternativroute auch in miserablem Zustand

Auch Bernhard Knoop, Leiter des LBM Worms, ließ bei der Einweihung keinen Zweifel daran, in welchem Zustand sich die alte K4 zuletzt befunden hatte: Sie sei eher eine „Stoßdämpfer-Teststrecke“ gewesen, sagte er. Man habe deshalb ein tragfähiges Finanzierungsmodell finden müssen. Der nun entstandene Kombiweg sei eine gute Lösung. Er sei auf der vorhandenen Substanz aufgebaut worden und nun „wunderbar zu fahren“. Knoop bekannte zugleich offen: „Ich bin froh, dass das Kapitel nun zu Ende ist.“

Ganz abgeschlossen ist die Debatte damit allerdings noch nicht. Denn der Streit um die K4 entzündete sich nie nur an der Frage, ob die marode Straße noch zu retten war, sondern vor allem daran, was den Autofahrern als Alternative bleibt. Diese Rolle fällt jetzt der L390 über die Leithöfe zu – und die befindet sich selbst seit Jahren in miserablem Zustand. Genau das hatten Kritiker der Abstufung immer wieder angeführt, vor allem in Höringen und Gehrweiler.

LBM-Chef: „An der L390 sind wir dran“

Genau diesen Punkt griff Landrat Rainer Guth bei der Einweihung ausdrücklich auf: Direkt an Knoop gewandt, sagte er, noch schöner wäre es gewesen, wenn man mit der Sanierung der L390 schon weiter wäre. Für die Zeit einer Sanierung der L390 wäre die K4 die ideale Umleitungsstrecke gewesen. Darauf könne man nun nicht zurückgreifen, stattdessen müsse man nun „mit der L390 hinterherkommen“ – und Umleitungen ausweisen, die für die Autofahrer sehr viel längere Wege bedeuteten. Guth verband das mit der Hoffnung, dass der LBM die Maßnahme nun auch wirklich umsetze: „Wir wollen keinen Abpfiff wie bei der L386 in Rockenhausen!“ Dort war eine bereits terminierte Sanierung vom LBM erst vor kurzem wieder verschoben worden – aus Kostengründen. Knoop reagierte mit einer Zusage: „An der L390 sind wir dran.“

Als künftiger Baulastträger betrachtete Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob die Umwidmung von der pragmatischen Seite: Es habe wenig Sinn, bestehende Gesetze zu beklagen, sinnvoller sei es, nach Lösungen zu suchen, sagte er. Jacob wies außerdem darauf hin, dass die frühere Verkehrsführung über die Schulstraße als Verlängerung der K4 nach Winnweiler hinein für Probleme gesorgt habe, besonders an einer Engstelle der Schulstraße. Für den Ortskern bedeute das Ende des Durchgangsverkehrs daher auch eine Entlastung.