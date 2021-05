Die Schach-AG des Gymnasiums Weierhof hat vor ein paar Monaten an der Deutschen Schulschachweltmeisterschaft teilgenommen und den elften Platz belegt. Ob es in diesem Schuljahr auch eine DM geben wird, ist fraglich. Die Schach-AG ist trotzdem fleißig am Üben.

Wer momentan einen Blick auf die Schach-AG wirft, könnte etwas verwundert sein. Denn die Schüler sitzen sich nicht gegenüber wie normalerweise, sondern versetzt und jeder mit einem eigenen Schachbrett vor sich. So kann etwas mehr Abstand gewährleistet werden, die Züge werden immer parallel mit ausgeführt, erklärt Schach-AG-Leiter Holger Hennes. Außerdem hat er die Gruppe aufgeteilt, da sonst nicht genügend Bretter vorhanden sind. Aber immerhin kann die Schach-AG, an der viele Kinder aus der Umgebung von Kirchheimbolanden, aber auch aus Eisenberg teilnehmen, so weiter stattfinden.

Mit dabei sind Ben und Tristan, die beide die siebte Klasse besuchen. Während Tristan gerade erst mit der Schach-AG begonnen hat, ist Ben schon seit drei Jahren dabei. Sein Vater hat ihm das Schachspielen beigebracht und er ist auch die Motivation für Ben, die Schach-AG zu besuchen: „Mein Vater hat mir ziemlich häufig gezeigt, wie schnell man gewinnen kann. Jetzt will ich meinen Vater sehr gerne mal im Schach abziehen.“ Bis heute habe das noch nicht geklappt, aber er will es weiter versuchen – ein Unentschieden hat Ben immerhin schon mal erreicht.

Neues Turnier-Schachbrett als Dankeschön

Tristan ist noch Anfänger und spielt nicht so viel Schach. Für ihn ist das eine typische Beschäftigung an Regentagen und ab und zu mit Freunden. Sonst steht bei ihm Fußballspielen im Vordergrund. Auch er kam über seinen Vater zum Schachspielen. Muss man fürs Schachspielen eigentlich sehr schlau sein? Ben findet das nicht. „Man muss schon die Regeln beherrschen und wissen, wie die Figuren sich bewegen und am besten noch eine gute Taktik entwickeln, aber das kommt auch mit der Zeit und der Übung.“ Auch Tristan mag am Schachspielen vor allem das Taktische.

Dass die Weierhöfer in Taktik ganz gut sind, haben sie im vergangenen Schuljahr bewiesen, als vier Schüler des Gymnasiums zunächst Rheinland-Pfalz-Meister wurden und dadurch im Juni an der Deutschen Schulschachweltmeisterschaft teilgenommen und den elften Platz belegt hatten – ein „toller Erfolg“, wie Manfred Mahr vom Verein der Ehemaligen und Schulleiter Michael Scholz betonen.

Gerne hätte der Verein die Truppe bei den Reisekosten für eine Fahrt nach Berlin unterstützt, doch Corona-bedingt fand die Veranstaltung am Ende virtuell statt. Als Erinnerung und Dankeschön haben die Ehemaligen aber nun ein Turnierschachbrett für die Schach-AG besorgt. Hennes freute sich dabei besonders über die Schachuhr, da er jetzt mit seinen Schülern auch einmal ausprobieren könne, auf Zeit zu spielen.

Verbesserte Konzentration

Dass Schachspielen auch Gehirntraining ist, merkt Ben immer wieder, vor allem im Unterricht. „Seit der fünften Klasse haben sich meine Noten schon ein wenig verbessert und ich denke, dass das auch etwas mit Schach zu tun hat. Es ist halt Gehirntraining.“ Er findet das Spiel gut, weil es die Konzentration beanspruche und verbessere. Hinzu komme der Spaß. Ben spielt aber auch Fußball, sodass bei seinen Freizeitaktivitäten einmal das Körperliche und einmal etwas mehr die Leistung für den Kopf die Hauptrolle spielen.

Auch AG-Leiter Hennes weiß um die besondere Bedeutung von Schach: „Ich sehe das bei meinem Vater. Der hat sein Leben lang Schach gespielt und ist jetzt mit 81 noch topfit im Kopf.“ Er freut sich immer über die Schüler, die Interesse und Spaß am Schach haben und sich „auf den eigenen Geist verlassen“ wollen.