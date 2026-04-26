Schwäbische Rockröhre trifft kultivierte Musicalstimme: Anne Haigis und Susanne Back verzaubern im ausverkauften Blauen Haus in Bolanden-Weierhof.

Anne Haigis und Susanne Back sitzen entspannt auf der Bühne, ganz reduziert und nahbar. Immer wieder tauschen sie während des Konzerts intime Dinge aus, als gehörten die Gäste zur Familie. Diese besondere Nähe schafft eine Atmosphäre voller Vertrautheit und verbindet Künstler und Publikum auf einzigartige Weise.

Auf der Bühne liegt ein ruhiger Hund – der treue Begleiter von Anne Haigis – der zwischendurch auch mal durchs Publikum schlendert und so die intime Stimmung noch verstärkt. Die Bühnenkulisse ist bewusst schlicht gehalten, doch gerade dadurch umso wirkungsvoller: Je nach Lied erstrahlt die Bühne in wechselnden Lichtfarben, die die Stimmung perfekt unterstreichen. Zwei rotgold schimmernde Kerzenständer setzen warme Akzente und verleihen dem Raum eine fast magische Aura.

Kontrast der Stimmen

Dann beginnt Anne Haigis mit ihrer rauen, tiefen Stimme, die unverkennbar und kraftvoll den gesamten Raum erfüllt. Später setzt die aus Mannheim stammende Susanne Back ein, mit klarer, heller, fast schwebender Stimme. Dieser faszinierende Kontrast zwischen den beiden Stimmen trägt den Abend und zieht das Publikum in seinen Bann. Das Programm „Carry on – Songs für immer“ ist dabei weniger Konzert als Rückblick und Standortbestimmung zugleich. Entstanden im Lockdown, versteht sich das Projekt als Blick zurück – und nach vorn. Haigis, 1955 in Rottweil am Neckar geboren, griff bereits als Jugendliche zur Gitarre und sammelte 1969 erste Bühnenerfahrungen.

Der Durchbruch gelingt Anne Haigis in den 80er Jahren, unter anderem mit dem Hit „Freundin“. Doch der Weg dorthin war geprägt von intensiven musikalischen Begegnungen, besonders mit Wolfgang Dauner (1935-2020), wie die Künstlerin auf der Bühne erzählt, einem der großen Namen der deutschen Jazzszene, der ihr Lebenspartner wurde. Diese Zeit war für Haigis eine prägende Phase, die ihre künstlerische Entwicklung maßgeblich beeinflusste.

Mühelose Genre-Wechsel

Nach der Trennung von Dauner vollzog Anne Haigis nicht nur einen persönlichen Neuanfang, sondern auch einen musikalischen Bruch: Während viele in solchen Momenten vielleicht nur ihre Frisur ändern, wechselte sie konsequent in den deutschsprachigen Rock und Pop. Dieser Schritt markierte nicht nur das Ende einer Beziehung, sondern auch den Beginn einer neuen, eigenständigen künstlerischen Ära.

Diese Vielseitigkeit ist bis heute hörbar. Haigis schlägt mühelos Brücken zwischen Folk, Jazz, Rock und Blues, wechselt zwischen Deutsch, Englisch und sogar Spanisch. Ein Song beginnt englisch, der Refrain spanisch, Back steigt ein – das Publikum folgt aufmerksam, fast gebannt.

Geschichten erzählen

Neben solch intensiven Momenten fehlt es nicht an Leichtigkeit. Besonders ein augenzwinkerndes Lied über schwäbische Eigenheiten sorgt für Heiterkeit. „Wir im Süden bauen die besseren Autos“, heißt es sinngemäß – ein Seitenhieb mit Charme. Es ist dieser Humor, mit dem Haigis ihr Publikum immer wieder erreicht. Zwischen den Songs erzählt sie von früher, vom Flirten ohne Dating-Apps, von Kneipenabenden und spontanen Begegnungen. Auch persönliche Geschichten fließen ein. Haigis spricht über Beziehungen, über Trennungen – ihre Lieder wirken dadurch nie konstruiert, sondern getragen von Lebenserfahrung. Genau das spürt man.

Doch der Abend kann auch anders. Mit „No Man’s Land“ wird es still im Saal. In rotes Licht getaucht, entfaltet sich ein nachdenkliches Stück über Krieg und Verlust. Beide Stimmen wechseln sich ab, steigern sich, finden im Duett zusammen. Ein Moment, der nachhallt. Ein Höhepunkt ist das Duett „Easy on Me“, ein Coversong von Adele. Haigis erzählt, wie das Video dazu gemeinsam mit Back im eigenen Wohnzimmer entstand – ein Stück Nähe, das sich auch auf der Bühne überträgt. Die Stimmen verschmelzen hier besonders fein.

Die Distanz schwindet

Immer wieder wird das Publikum eingebunden: Mitsingen, Klatschen, kleine Dialoge. Haigis neckt einzelne Zuhörer, Back moderiert charmant dagegen. Die Distanz löst sich auf. Zum Ende hin verdichtet sich alles im Titelsong „Carry On“. Es ist mehr als nur ein Lied – eher ein Motto. Weitermachen, trotz allem. Haigis singt mit spürbarer Intensität, Back ergänzt. Der Saal stimmt in den Refrain ein, zögerlich zunächst, dann entschlossener. Viele im Saal kennen Haigis seit Jahrzehnten, sind mit ihrer Musik älter geworden. Für sie ist ihre Stimme ein Stück Kontinuität. Andere mögen sich fragen, ob nicht auch mehr Wandel möglich gewesen wäre. Doch vielleicht liegt genau darin ihr Reiz: Haigis ist keine Künstlerin, die jedem Trend hinterherläuft. Eher wie ein solides schwäbisches Fahrzeug – kein futuristisches E-Modell, aber verlässlich, kraftvoll und mit Charakter.