Der Donnersbergkreis lädt zusammen mit dem Landkreis Kusel am Mittwoch, 1. Juni, zu einem Forum in der Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach ein. Das Thema: Gewerbeflächen zukunftsfähig gestalten.

„Die gute Verkehrsanbindung in alle Richtungen im Südwesten Deutschlands und Europa sowie die Nähe zum Forschungs- und Wissenschaftsstandort Kaiserslautern und zu den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar machen unsere Region zunehmend zum Suchraum für Betriebsansiedlungen aus den verschiedensten Branchen“, sagt Reiner Bauer, der Wirtschaftsförderer und Standortentwickler des Donnersbergkreises. Diese Anfragen wolle man natürlich bedienen, um Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft zu generieren.

Mit dem Thema Gewerbeflächen haben sich der Donnersbergkreis sowie der Landkreis Kusel in einer gemeinsamen Potenzialanalyse befasst. Diese soll am Mittwoch, 1. Juni, ab 15 Uhr in dem Fachforum in der Mühle am Schlossberg in Wartenberg-Rohrbach unter dem Titel „Entwicklung und Ansiedlung mit Strategie“ vorgestellt werden. Weitere Themen sind Baureife, Finanzierung und Vermarktung. „Hier sollen neue Wege aufgezeigt werden, wie mit schlagkräftigen Bündnissen eine zügige und erfolgreiche Umsetzung gelingen kann“, berichtet Reiner Bauer. Interessierte können sich per E-Mail an tzirker@donnersberg.de für das Fachforum anmelden.