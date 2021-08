Dass die Kinder im Donnersbergkreis schon ziemlich fit im Radfahren sind, zeigt sich bei den vielen richtigen Einsendungen zu unserem Fahrradquiz. Das Lösungswort lautete: Pedal.

Die erste Frage wurde ja schon im Text über den Fahrradführerschein beantwortet. Die richtige Antwort war D: bei der Verkehrserziehung der Polizei. Du siehst, dass vor dir ein Auto rückwärts aus einer Einfahrt fährt. Wie reagierst du? Eigentlich wie immer im Straßenverkehr: vorsichtig. Man sollte immer damit rechnen, dass jemand nicht so aufmerksam ist. Richtig war als Antwort L.

Das E war bei der dritten Frage der Lösungsbuchstabe. In Deutschland gilt: Bis zum achten Lebensjahr müssen Kinder auf dem Gehweg fahren, bis zum zehnten Lebensjahr dürfen sie den Gehweg benutzen. Und für die Rückstrahler an den Pedalen gilt, dass sie Gelb sein müssen (Antwort P). Jetzt fehlt für das Lösungswort nur noch das A. Zwar ist eine auffallende Lackierung am Fahrrad schön und ein Gepäckträger sehr praktisch – aber auf keinen Fall fehlen darf natürlich die Klingel, mit der ihr andere auf euch aufmerksam machen könnt.

Viele von euch haben die Quizfragen richtig beantwortet und das Lösungswort herausgefunden. Die drei Gewinner, die sich über eine Nils-Nager-Brotdose freuen können, sind: Lina Dech (6) aus Sippersfeld, Lea Kaufhold (6) aus Dreisen und Bastian Sornberger (9) aus Imsbach.