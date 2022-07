Die leichte Abkühlung ist nur von kurzer Dauer. Während die Natur weiter auf Regen wartet, sollten Wasserratten am Wochenende auf ihre Kosten kommen – sofern sie ein komfortables Plätzchen im sicherlich gut besuchten Freibad ergattern können.

Allgemeine Lage

Hinter einer schwachen Störungsfront wird die große Hitze zunächst einmal verdrängt, stattdessen sickert etwas kühlere Nordmeerluft ein. Der für die Natur so wichtige Regen bleibt aber nach wie vor fern. Von Freitag auf Samstag sind einzelne Regengüsse möglich, diese würden allerdings nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein darstellen. Im Anschluss sorgt Hochdruckeinfluss für erneut sonniges Sommerwetter. Im Vorfeld eines Tiefs bei Schottland steigen die Temperaturen zum Wochenwechsel wieder deutlich.

Vorhersage

Donnerstag: Die Sonne strahlt für längere Zeit. Einige durchziehende Wolkenfelder können zwischendurch etwas Schatten bringen. Es wird nicht mehr so heiß wie an den Tagen zuvor.

Freitag: Der Tag startet mit viel Sonne. Dann ziehen von Westen immer wieder Wolkenfelder im Wechsel mit Sonnenschein übers Land. Die Temperaturen steigen bereits wieder an. Am Abend und in der Nacht können sich einzelne Schauer und Gewitter bilden.

Samstag: Verbreitet strahlt wieder die Sonne von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Die Höchsttemperaturen verharren in der Regel etwas unterhalb der 30-Grad-Marke.

Sonntag: Nach einer etwas frischeren und zum Durchlüften geeigneten Nacht knallt erneut von morgens bis abends die Sonne vom Himmel. Dabei herrscht bei Temperaturen von über 30 Grad weiterhin Wald- und Feldbrandgefahr. Freibadwetter!

Weiterer Trend

Am Montag ist es zunächst sonnig und sehr heiß. Im Tagesverlauf wird es wolkiger mit einzelnen Regengüssen und Gewittern, anschließend folgt eine Abkühlung. Ab Dienstag ist es wieder freundlich und trocken bei Temperaturen von 25 bis 30 Grad.