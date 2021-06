Im vergangenen Jahr hat der Magier und Eventmanager Fabian Kelly gemeinsam mit seinem Ensemble aus der (Corona-)Not eine Tugend gemacht und ein neues Showerlebnis kreiert: „MagicNight – die Picknick-Dinnershow!“ Am 16. Juli findet die Veranstaltung nun erneut im Kirchheimbolander Schlossgarten statt.

Die Shows unter freiem Himmel seien bei lauschiger Sommerabend-Atmosphäre so gut angekommen, dass „wir dieses besondere Erlebnis auch in diesem Jahr wieder anbieten wollen“, heißt es in der Pressemitteilung von Fabian Kelly. Im Schlossgarten in Kirchheimbolanden findet die „MagicNight“ am Freitag, 16. Juli, um 18 Uhr (Einlass um 17.30 Uhr) statt. Eine weitere Möglichkeit, die Picknick-Dinnershow zu erleben, ist der 18. September, an dem der Zauberer in Meisenheim um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) auf dem Meisenheimer Hof mit seiner Show beginnt.

Während der Vorführung werden die Gäste an ihrem Platz mit einem Gourmet-Picknick-Korb versorgt, gefüllt mit vielen Leckereien von deftig bis süß, regionalem Wein und Wasser. Der Magier Fabian Kelly will die Zuschauer laut Pressemitteilung „auf eine faszinierende und unglaubliche Reise an die Grenze der eigenen Vorstellungskraft einzuladen“. Von magischer Unterhaltungskunst des Zauberers bis hin zu artistischen Darbietungen – mit verschiedensten Choreographien und sogar dem Spiel mit Feuer – von Petra Quednau, hat der Zauberer alles in seine Vorführung integriert.

Außerdem gibt es dieses Jahr noch etwas Neues: Beim Krimi-Picknick-Dinner „Leiche Ahoi!“ finden sich die Zuschauer auf dem Oberdeck eines Kreuzfahrtschiffes wieder. So können sich die Gäste beispielsweise am Sonntag, 22. August, um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) auf dem Meisenheimer Hof auf Kreuzfahrt begeben und sich bei einem Captains-Dinner mit Essen und Unterhaltungsprogramm gleichzeitig auf die Suche nach einem Mörder machen.

Info

Tickets für die Picknick-Dinner-Show kosten 49 Euro pro Person inklusive Picknickkorb (für jeweils 2 Personen) mit einer Flasche Wein und einer Flasche Wasser. Weitere Infos und die Tickets gibt es unter www.picknick-dinnershow.de.