Wer wird Sportlerin des Jahres 2025 im Donnersbergkreis? Kreis und RHEINPFALZ suchen, die Sportredaktion stellt fünf Athletinnen zur Abstimmung.

Es ist eine schöne Tradition: Der Donnersbergkreis und die RHEINPFALZ wollen auch in diesem Jahr die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2025 ehren. Der Sportlerwahlbeirat des Kreises und die RHEINPFALZ-Sportredaktion haben vorab unter allen der Leserinnen und Leser eingesendeten Vorschlägen eine Auswahl getroffen, Aus diesen fünf Kandidaten pro Kategorie wählen nun erneut die Leser die Sieger.

Auch im Jahr 2025 waren Sportler aus des Donnersbergkreis auf regionalem, nationalem und internationalem Feld erfolgreich. Oder manchmal auch auf einer persönlichen Ebene, haben eher für sich selbst einen Sieg errungen. Die Mischung der Sportarten ist auch in diesem Jahr wieder vielfältig. Dabei stehen alle, die es in die Endauswahl geschafft haben, aber auch für die vielen anderen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Donnersbergkreis, die mit Leidenschaft ihrem Sport nachgehen, mal ambitioniert, mal nur für sich selbst. Das Voting läuft bis Dienstag, 5. Mai.

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Unsere fünf nominierten Athletinnen feierten Titel im Ring, auf der Matte und auf der Bahn, regional, national und international.

Olga Hilgert (Kickboxen)

Olga Hilgert von der TuS Landsberg Obermoschel hat in zwei Jahrzehnten viele sportliche Titel im Kickboxen angehäuft: Weltmeisterin im Pointfighting, national wie international über 150 Turniersiege. Im vergangenen Jahr kam der WM-Titel in der Altersklasse Veterans 35 hinzu, Bronze gab es bei den Veterans 30 und Team-Silber. Die 39-jährige Mutter von zwei Buben und Ehefrau von TuS-Trainer Dirk Hilgert hat vor 23 Jahren mit dem Kickboxen angefangen – ein Zufall. Sportlich damals nicht aktiv, sah sie in Obermoschel ein riesiges Plakat „Willkommen Weltmeister“.

Olga Hilgert Foto: Helmut Dell

Neugierig geworden, schaute sie zum Schnuppertraining beim „Weltmeister“, Dirk Hilgert, vorbei. Sie blieb, hatte „Feuer gefangen“. Die Konzentration gilt dem Kickboxen, denn aus dem gemeinsamen Hobby mit dem Ehemann ist längst eine berufliche Zusammenarbeit geworden. Ihr Beruf ist mittlerweile Kickbox-Trainerin, wie sie sagt. Aber: Auch die Hobbys Gartenarbeit und Fahrradfahren dürfen nicht zu kurz kommen.

Lisa Schwingel (Ju Jutsu)

Vor einem Jahr wurde Ju-Jutsu-Kämpferin Lisa Schwingel vom TV Kirchheimbolanden für ihren dritten Platz bei der DM der Aktiven zur Sportlerin des Jahres 2024 im Donnersbergkreis gewählt. Nun ist sie wieder nominiert. Diesmal für einen Erfolg, der noch eine Nummer größer ist: Die 40-Jährige krönte sich in Belgien in der Klasse Master 2 Female (+70 Kilo) zur Europameisterin. Ihre französische Gegnerin besiegte sie in zwei Kämpfen und hatte die Goldmedaille um den Hals hängen. „Ich konnte es eigentlich erst glauben, als ich wirklich auf dem Treppchen gestanden habe. Das war ein cooles Gefühl“, berichtet sie und gibt zu, dass sie „gerne wieder bei der Sportlerwahl gewinnen“ würde.

Lisa Schwingel Foto: Helmut Dell

In diesem Jahr hat sie schon den Titel „Rheinland-Pfalz- Saarlandmeisterin“ erkämpft. Die DM lässt sie wegen eines Urlaubs diesmal aus. Sie hat eh ein noch größeres Ziel: „Ich starte im Oktober bei der Masters-WM in Rom“, berichtet sie und lacht: „Nach dem Urlaub wird dann richtig fleißig dafür trainiert.“

Laura Meyer (Leichtathletik)

Sein Land bei einem großen internationalen Wettbewerb zu vertreten, das ist wohl der Traum eines jeden Sportlers. Für Laura Meyer von der TSG Eisenberg wurde er wahr: Sie startete im vergangenen Jahr in Dresden bei den World Transplant Games (WM für Menschen mit einer Transplantation). „Das war schon etwas ganz Anderes“, sagt die 17-Jährige. „Alleine von der Atmosphäre. Es war toll, das erleben zu können.“

Laura Meyer Foto: Bettina Bostan

Und Erfolg hatte die Schülerin, die mit sechs Jahren eine neue Leber erhalten hatte, auch: Sie holte in ihrer Altersklasse (15 bis 17 Jahre) Gold im Tennis, Gold in der Leichtathletik über 100 und 200 Meter, im Weitsprung und Kugelstoßen, dazu Silber mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel. „Ich hatte gehofft, vielleicht ein, zwei Medaillen zu bekommen. Aber nicht damit, dass ich alle meine Einzeldisziplinen gewinne.“ Dass sie Kandidatin für die Sportlerwahl ist, „bedeutet mir sehr viel“, sagt sie. Und hofft, dadurch auch mehr Bewusstsein für Organspenden zu erzeugen.

Astrid Eisenbarth (Leichtathletik)

Die Leistungen aus dem Vorjahr noch toppen? Bitteschön: Leichtathletin Astrid Eisenbarth von der TSG Eisenberg hat genau das getan. 2024 gewann die 50-Jährige bei der Masters-DM zweimal Silber. Im vergangenen Jahr kehrte sie von der DM in Gotha mit drei Medaillen in der W50 zurück. Dazu mit einem kompletten Medaillensatz. Gold über 400 Meter, Silber über 800 Meter und Bronze über 1500 Meter hatte sie auf der Rückreise im Gepäck. „Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“ sagt Eisenbarth. „Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass ich über 1500 Meter eine neue Bestzeit laufe.“

Astrid Eisenbarth Foto: Eisenbarth(OHO

Natürlich sei die Goldmedaille über die 400 Meter „die wichtigste“ für sie gewesen. „Die 400 Meter sind meine Kerndisziplin.“ Aber auch für längere Strecken hat sie ein Faible. Zehn-Kilometer-Straßenläufe mache sie ja schon immer, sagt sie. Im Mai wird es noch länger: „Da starte ich beim Drei-Länder-Lauf in Basel, einem Halbmarathon“, berichtet sie. Natürlich steht auch die DM in diesem Jahr auf dem Zettel.

Franziska Schmitt (Leichtathletik)

Das Laufen hat Franziska Schmitt von der VT Rockenhausen erst 2020 für sich entdeckt. „In der Corona-Zeit“, sagt die 31-Jährige, die in wenigen Tagen 32 wird. „Viel anderes konnte man ja nicht machen.“ Sie habe aber schnell gemerkt, „dass ich auch zehn oder mehr Kilometer laufen kann, hobbymäßig, ohne Wettkämpfe“. Dann kamen ihre beiden Söhne, „und 2025 hab ich dann gesagt, ich mache jetzt auch ein paar Wettkämpfe und schaue mal, was geht“. Es ging einiges. Unter anderem der Gesamtsieg beim Silvesterlauf in Bad Kreuznach. Oder der dritte Gesamtrang beim Rockie-Man-Tritahlon in Rockenhausen.

Franziska Schmitt Foto: Helmut Dell

Dazu kamen Siege bei diversen Straßenläufen in ihrer Altersklasse. „Die schönsten Erlebnisse waren der Rockie-Man und der Sieg beim Silvesterlauf“, sagt Schmitt, die sich „geehrt“ fühlt, zu den Kandidaten zu zählen. „Aber eigentlich fühle ich mich fast mehr dafür nominiert, dass ich es schaffe, den Sport, die Kinder und die Familie – mein Mann spielt Fußball – in Einklang zu bringen.“