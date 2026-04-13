Wer wird Sportler des Jahres 2025 im Donnersbergkreis? Kreis und RHEINPFALZ suchen, die Sportredaktion stellt fünf Athleten zur Abstimmung.

Es ist eine schöne Tradition: Der Donnersbergkreis und die RHEINPFALZ wollen auch in diesem Jahr die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2025 ehren. Der Sportlerwahlbeirat des Kreises und die RHEINPFALZ-Sportredaktion haben vorab unter allen der Leserinnen und Leser eingesendeten Vorschlägen eine Auswahl getroffen, Aus diesen fünf Kandidaten pro Kategorie wählen nun erneut die Leser die Sieger.

Auch im Jahr 2025 waren Sportler aus des Donnersbergkreis auf regionalem, nationalem und internationalem Feld erfolgreich. Oder manchmal auch auf einer persönlichen Ebene, haben eher für sich selbst einen Sieg errungen. Die Mischung der Sportarten ist auch in diesem Jahr wieder vielfältig. Dabei stehen alle, die es in die Endauswahl geschafft haben, aber auch für die vielen anderen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Donnersbergkreis, die mit Leidenschaft ihrem Sport nachgehen, mal ambitioniert, mal nur für sich selbst. Das Voting läuft bis Dienstag, 5. Mai.

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Unsere fünf nominierten Sportler haben eine ruhige Hand, einen starken Wurfarm, eine ausgefeilte Technik, eine außergewöhnliche Ausdauer und einen präzise Wurftechnik – und auch der Titelverteidiger ist wieder dabei.

Jonte Jauß (Leichtathletik)

Die Umstellung auf das schwerere Wurfgerät fiel Leichtathlet Jonte Jauß vom SV Börrstadt nicht schwer. Denn der 16-Jährige, der demnächst seinen 17. Geburtstag feiert, wurde im vergangenen Jahr auf Anhieb in seiner neuen Altersklasse U18 Rheinland-Pfalz-Meister im Speerwurf. Auf 51 Meter schleuderte er das mit 700 Gramm nun 100 Gramm schwerere Wurfgerät. Seine Bestleistung liegt bei 53,64 Metern. „Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und den achten Platz bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften, würde ich als meine größten Erfolge im vergangenen Jahr bezeichnen“, sagt Jauß.

Jonte Jauß Foto: Daniel Lelle

Weniger schön war für den 16-Jährigen, dass dann „im August eine Verletzung an der Schulter kam, die bis jetzt noch anhält.“ Darum sei nun das Wichtigste für ihn, „gesund durch die Freiluftsaison zu kommen“. Dass er als Kandidat bei der Sportlerwahl dabei ist, empfindet er „als Ehre“: „Das ist auch ein Zeichen für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin mit dem, was ich mache und dass meine Art, an Sport heranzugehen, funktioniert.“

Dominik Popp (Kickboxen)

Vor zwölf Jahren hielt es der Papa von Dominik Popp für eine gute Idee, seinen Sohn ins Kampfsport-Training zu schicken. Weltmeister-Trainer Dirk Hilgert in Obermoschel erkannte recht schnell das sportliche Talent und das körperliche Geschick des Jungen und „förderte und forderte“ den heute 18-jährigen Schüler aus Rockenhausen all die Jahre. Popp widmet sich seit Jahren mit harter Arbeit, Hingabe und Disziplin dem Kampfsport und dem Kickboxen.

Dominik Popp Foto: Helmut Dell

So kam es nicht von ungefähr, dass er sich im vergangenen Jahr bei den Kickbox-Weltmeisterschaften in Trier im Einzel im Leichtkontakt und auch mit dem deutschen Team zum WM-Sieger krönte. In Trier wurde Popp zudem im Pointfighting WM-Zweiter im Team. Der Braungurtträger (am Schwarzgurt wird derzeit gearbeitet) kann neben dem Kampfsport aber auch Musik: Dominik Popp ist ein ausgezeichneter Klavierspieler. Sein Ziel: Noch mehr Titel holen. Dabei wäre ihm einer auch sehr angenehm: Sportler des Jahres 2025 im Donnersbergkreis.

Max Rahm (Leichtathletik)

Zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre gehört er in den Kreis der Nominierten. Max Rahm, das Aushängeschild des LC Donnersberg, hat sich längst dem Laufsport, insbesondere dem Ultra-Trail-Running verschrieben. Fernab seiner pfälzischen Heimat Baalborn feilt Rahm seit Beginn vergangenen Jahres in Innsbruck an seiner Profikarriere. Die famosen 65,9 Kilometer und der weltweite achte Platz im vergangenen Jahr bei „Wings for Life“ waren eine starke Leistung. Ebenso zum Beispiel der Sieg beim Zugspitztrail Mitte Juni (86 Kilometer in 9:47:51 Stunden) oder Rang fünf beim Kodiak 100-Kilometer Ultra Marathon (9:23:32 Stunden) im Oktober in den San Bernardino Mountains in Kalifornien.

Max Rahm Foto: Rahm/OHO

Das Absurde daran: Rahm plagten monatelang Ischiasschmerzen. Diagnose: Ermüdungsbruch im Kreuzbein. Nach langer Zwangspause ist der bald 29-Jährige erst im März wieder ins Lauftraining eingestiegen. Mit Rahm steht der Titelverteidiger zur Wahl: Im vergangenen Jahr wurde er zum Sportler des Jahres 2024 gekürt.

Lucca Seipenbusch (Discgolf)

Lucca Seipenbusch freut sich ungemein, dass er als Kandidat bei der Sportlerwahl dabei ist. „Das gibt mir die Gelegenheit, meinen schönen Sport auch mal etwas bekannter zu machen“, sagt der 52-jährige Kinderarzt, der in Höringen wohnt. Er spielt Discgolf – und das ziemlich gut. Discgolf ist, kurz gesagt, ähnlich wie Golf, nur wird mit Frisbees gespielt. Es geht darum, eine Bahn mit möglichst wenig Versuchen zu beenden. Zum Abschluss der Bahn muss die Scheibe in einem Korb landen. 2015 hat Seipenbusch mit Discgolf angefangen. Im vergangenen Jahr wurde er in der Ü50 Dritter bei der DM, Fünfter bei der EM und 22. bei der Profi-WM in Minneapolis.

Lucca Seipenbusch Foto: Helmut Dell

„Die WM in den USA war schon das Highlight“, sagt Seipenbusch. „Da habe ich auch einige Legenden des Sports getroffen und mit denen sogar gespielt teilweise.“ Platz drei bei der DM und Rang fünf bei der EM seien „zwar okay“ gewesen, „aber da war mehr drin“. Höhepunkt in diesem Jahr ist die Ü50-Team-WM in Litauen. Dort führt Seipenbusch das deutsche Team sogar als Kapitän an.

Tobias Bumb (Sportschießen)

Es war im August 2025 für Außenstehende schon eine Sensation, als Tobias Bumb in der Königsdisziplin der Sportschützen – 50 Meter Pistole – als deutscher Meister aus München zurück in die Nordpfalz kam. Für Insider und vor allem die Obermoscheler und Rammelsbacher Sportkameraden kam dieser Erfolg des 41-Jährigen nicht so überraschend. Seit 30 Jahren ist Bumb Sportschütze, schießt schon elf Jahre für den SGi Waldenburg in der Bundesliga und wurde im Team dort 2022 einmal deutscher Meister. Bumb liebt aber auch seine Heimatregion.

Tobias Bumb Foto: Bumb/Oho

Mit anderen Waffenarten geht er auch für seinen Heimatverein SC Landsberg Obermoschel, dessen Vorsitzender er ist, an den Start. Mit der Luftpistole schießt er auch für den SC Rammelsbach. „Zwei bis drei Trainingseinheiten reichen da wöchentlich dafür aus“, so der Sportschütze. Dass er bei den Schützen gelandet ist, hat er seinem Großvater zu verdanken. Der hatte seinen Enkel als „kleinen Bub“ jeden Sonntag zum Schützenhaus in Alsenz mitgenommen, verrät Mutter Monika Bumb.