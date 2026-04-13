Wer wird die Mannschaft des Jahres 2025 im Donnersbergkreis? Kreis und RHEINPFALZ suchen, die Sportredaktion stellt fünf Teams zur Abstimmung.

Es ist eine schöne Tradition: Der Donnersbergkreis und die RHEINPFALZ wollen auch in diesem Jahr die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2025 ehren. Der Sportlerwahlbeirat des Kreises und die RHEINPFALZ-Sportredaktion haben vorab unter allen der Leserinnen und Leser eingesendeten Vorschlägen eine Auswahl getroffen, Aus diesen fünf Kandidaten pro Kategorie wählen nun erneut die Leser die Sieger.

Auch im Jahr 2025 waren Sportler aus des Donnersbergkreis auf regionalem, nationalem und internationalem Feld erfolgreich. Oder manchmal auch auf einer persönlichen Ebene, haben eher für sich selbst einen Sieg errungen. Die Mischung der Sportarten ist auch in diesem Jahr wieder vielfältig. Dabei stehen alle, die es in die Endauswahl geschafft haben, aber auch für die vielen anderen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Donnersbergkreis, die mit Leidenschaft ihrem Sport nachgehen, mal ambitioniert, mal nur für sich selbst. Das Voting läuft bis Dienstag, 5. Mai.

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Auf dem Tanzparkett, in verschiedenen Hallensportarten und an der Tischtennisplatte sind die Teams unterwegs, die diesmal für die Wahl zur Mannschaft des Jahres nominiert sind. Sie alle haben in ihren Sportarten großartige Leistungen gezeigt. Regional und auch auf nationaler Ebene.

Team „Blaze“ aus Eisenberg (Tanzsport)

Allzu lange gibt es die Gruppe „Blaze“, die in der Tanzwelt Movement in Eisenberg trainiert, noch gar nicht. Erst seit 2024 existiert die Gruppe. „Da hatte der Verband BDT eine neue Kategorie, die Mixed-Age-Gruppe, ins Leben gerufen“, berichtet Tina Erlewein, die Trainerin von „Blaze“. „Man wollte eine Lücke schließen auf der Meisterschaft, weil man festgestellt hat, dass ja die Eltern die Kinder oft begleiten und es auch schön wäre, wenn man was gemeinsam in diesem Bereich machen könnte.“ Denn, das ist das Besondere an „Blaze“: Es ist eine Mehr-Generationengruppe, in der die Altersspannweite zwischen dem jüngsten und dem ältesten Mitglied etwa 45 Jahre beträgt.

Team Blaze Foto: Helmut Dell

„Alles Familien“, sagt Erlewein zur Teamzusammensetzung. Im vergangenen Jahr startete „Blaze“ dann erstmals in der Kategorie Hip-Hop-Meisterschaftstanz. Erfolgreich. Mit dem Thema „Dirty Dancing“ wurde die „Blaze“ süddeutscher Meister der M-Reihe und DM-Dritter der A-Reihe. „Das war tatsächlich eine Überraschung“, sagt Erlewein zu den sportlichen Erfolgen. „Aber alle waren so fleißig und haben wirklich ihr Bestes gegeben.“ Ein noch größerer Erfolg ist für sie aber, „dieses Näherrücken innerhalb einer Familie, wenn man zusammen mit seinem Kind ein Hobby hat“.

Fastbreakers Rockenhausen (Basketball)

Nach sechsjähriger Abstinenz ist der ersten Herrenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen im März vergangenen Jahres die Rückkehr in die Oberliga geglückt. Als Vizemeister (16 Siege aus 18 Saisonspielen, sieben davon mit über 100 Punkten) der Landesliga Rheinhessen-Pfalz hatten die Fastbreakers ein starkes Korbverhältnis von 1699:1323. Gekrönt wurde die starke Saison durch den spektakulären 96:60-Derbyheimsieg vor großer Kulisse gegen den TV Kirchheimbolanden (bereits das Hinspiel dort gewann der BBC). Im Nachrückverfahren durfte die Mannschaft von US-Spielertrainer Key-Juan Hardin dann wieder in Deutschlands sechsthöchster Spielklasse antreten.

Fastbreakers Rockenhausen Foto: Helmut Dell

In der Oberliga wurde jüngst das Mindestziel, der Klassenverbleib, gefeiert. Zudem kämpfte sich der BBC bis in die Final-Fours des Rheinland-Pfalz-Pokals in Neustadt (Wied). Dort kamen sie ins Finale, das sie gegen Regionalligist SG Dürkheim/Speyer verloren. Hardin, seit zwölf Jahren im Dress der Fastbreakers, ist in seinem vierten Jahr als Coach mehr denn je als Bindeglied zwischen Verantwortlichen und Spielern gefragt. Der 43-Jährige feilt schon am Kader für die kommende Saison – eine Mischung aus routinierten US-Amerikanern und Nachwuchsspielern soll her.

Ü50-Herren TSG Eisenberg (Prellball)

Als „einen Riesenerfolg für unsere kleine Abteilung“, bezeichnet Thorsten Kulick den Auftritt seiner Prellballer von der TSG Eisenberg bei den deutschen Meisterschaften in der Altersklasse Männer 50. Denn in Ehingen (Baden-Württemberg) landete das TSG-Team mit Ernst Graf, Matthias Neuendorf, Norbert Eichenauer, Matthias Hahn und Kulick (von links) im Mai 2025 auf dem dritten Platz. „Das war das zweite Mal nach 2022, dass wir Platz drei erreicht haben“, berichtet Kulick. Dabei habe in Stefan Zollver ein Stammspieler noch verletzt gefehlt. Qualifiziert für die DM hatte sich das Team durch einen dritten Platz bei der süddeutschen Meisterschaft.

Prellballer der TSG Eisenberg Foto: TSG/OHO

Die Prellball-Abteilung der TSG besteht derzeit aus sechs Spielern. „Das sind aber nicht die sechs Spieler, die auf der Meisterschaft spielen“, berichtet Kulick, der mit seinen 56 Jahren der Jüngste im Team ist. „Da werden wir von Mitspielern aus Wartenberg-Rohrbach und Flörsheim-Dalsheim verstärkt.“ Die drei Vereine unterstützen sich auch gegenseitig im Training, „damit auch immer ein Training zustande kommt“, so Kulick. Eine Stärke des Teams sei, „dass wir eine ruhige, harmonische Mannschaft sind“, so Kulick. „In erster Linie geht es allen darum, dass wir bei Meisterschaften den Spaß am Spiel haben.“

Ü50-Damen TSG Zellertal (Tischtennis)

Versprechen gehalten. Im vergangenen Jahr verkündete Silke Ermel (rechts) bei der Ehrung der Sportler des Jahres in Zellertal, dass sie bei der Ü50-DM mit dem Team der TSG Zellertal besser abschneiden würde, als im Jahr zuvor. Da waren sie, Sylke Bayer (links) und Tanja Schultz Sechste geworden. Diesmal wurde es Platz fünf bei der DM in Ahrensburg, wobei Schultz, die noch beim Gewinn der Südwestmeisterschaft dabei war, verletzt passen musste. „Meine Ankündigung bei der Ehrung hat also gestimmt“, sagt Ermel und lacht: „Knapp!“ Beinahe wäre es aber in der Stadt in Schleswig-Holstein sogar noch mehr geworden, wie Ermel anmerkt: „Ich hatte wirklich im letzten Gruppenspiel sozusagen das Halbfinale auf dem Schläger und hab’s einfach nicht zugekriegt. Das hat mich schon ganz schön gewurmt, muss ich sagen.“

Ü-50-Tischtennis-Damen der TSG Zellertal Foto: Helmut Dell

Aber wenigstens das Spiel um Platz fünf hätten sie dann gewonnen. Als Südwestmeister sind die Zellertaler Damen Seriensieger. Das ist auch in diesem Jahr das Ziel, denn nur der Erste fährt dann auch zur DM. „Mal schauen, ob es dieses Jahr wieder reicht – hoffen wir’s mal“, sagt Ermel, die es „als eine tolle Auszeichnung“, empfindet, dass das Damenteam der TSG erneut zu den Kandidaten zählt. „Darüber freuen wir uns.“

TV Kirchheimbolanden (Basketball)

Die Basketball-Abteilung des TV Kirchheimbolanden ist ein Aushängeschild bei der Nachwuchsförderung. In allen Jugendaltersklassen, beginnend bei den Minis, „wuseln“ Hunderte von Kindern und Jugendlichen durch „Kibos“ Sporthallen. Die Talentschmiede des TV Kirchheimbolanden sorgt so auch für „Nachschub“ im Aktivenbereich, was 2025 ein großes „Pfund“ bei der Herrenmannschaft war. Mit attraktivem Sport gingen die TVK-Basketballer als Tabellen-Dritter durchs Ziel in der Landesliga. Knapp, mit nur einem Sieg zu wenig, scheiterte die Mannschaft an Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg. Die Teilnahme am Top-Four-Finale des Pfalz-Pokals bekräftigte das starke TVK-Jahr.

TV Kichheimbolanden Foto: Helmut Dell

„Den Erfolg 2025 haben wir dem Teamgeist und unserem guten Nachwuchs zu verdanken“, sagt Trainerin Eva-Maria Krause-Lott. „Wir haben viele Kerchemer Eigengewächs“, freut sich auch Slavko Strock, der Basketball-Abteilungsleiter beim TVK. „Auch die ganz jungen Nachwuchsasse integrieren wir Schritt für Schritt.“ Im Oktober des vergangenen Jahres ebneten „Kibos“ Korbjäger mit einem Sieg gegen das Topteam 1. FC Kaiserslautern II erneut den Einzug in die Pokal-Endrunde 2026, die nach Ostern in Kirchheimbolanden ausgetragen wird.