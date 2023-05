Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass der Zusammenhalt in den Familien und die Unterstützung durch die Nachbarschaft in der rund 150 Einwohner zählenden Appeltalgemeinde Oberhausen gut funktionieren, hat sich im Verlauf der bisherigen Corona-Pandemie gezeigt. Denn die von der Gemeinde angebotene Unterstützung mit freiwilligen Helfern für die älteren Bewohner wurde kaum oder gar nicht in Anspruch genommen, so der neue Ortsbürgermeister Klaus Glass.

„Das muss in einer so kleinen Gemeinde auch so sein, und ich habe auch nichts anderes erwartet“, so das zufriedene Resümee von Glass. Mit 43 Stimmen hatte er bei den Gemeinderatswahlen