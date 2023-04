Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine amtierende Ortsbürgermeisterin, die Mutter wird: Das hat’s in der neuen VG Nordpfälzer Land ohnehin noch nicht, in den Vorgänger-Verbandsgemeinden Alsenz-Obermoschel und Rockenhausen allenfalls sehr selten, vielleicht sogar nie gegeben. Eva Schlemmer, seit Juni 2019 Ortsbürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde Finkenbach-Gersweiler, sieht im September Mutterfreuden entgegen. Sohn Theo – er wird bald vier – bekommt ein Geschwisterchen. Für seine 38-jährige Mama ist es in jeder Hinsicht eine bewegte Zeit.

Seit Ende Juli ist die gelernte Industriekauffrau – die seit 2005 bei der Firma ITW in Enkenbach-Alsenborn in der Automobilbranche als Teamleiterin für die Disposition