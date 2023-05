Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Illustratorin Karin Hellert eröffnet am kommenden Sonntag eine Ausstellung in ihrem „Illustratonhof“ in Zellertal, wo sie seit vier Jahren lebt. Eine Begegnung mit der umtriebigen Grafikerin, Hotelierin, Köchin und Netzwerkerin.

Würde man versuchen, Karin Hellerts Leben zu illustrieren, entstünde nicht nur ein vielfarbiges und detailreiches, sondern in erster Linie ungewöhnliches Motiv. Seit sie 2019 mit ihrem