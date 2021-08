Kurz nach Mitternacht kam in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Gehrweiler nach links von der Fahrbahn ab und stieß an eine Grundstücksmauer. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. An der Mauer entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich nach Polizeiangaben um einen blauen Opel handeln. Die Polizei in Rockenhausen bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Fahrzeug unter Telefon 06361/9170.