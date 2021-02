Leider können wir dieses Jahr nicht die fünfte Jahreszeit feiern, wie wir es sonst so gerne machen. Vereine haben sich viele Gedanken gemacht und Prunksitzungen oder andere tolle Aktionen online gestartet, sodass wir unsere hauseigene Fasnacht feiern können. Nur ein Beispiel wie sich Ehrenamtliche bemühen, auch hier wieder für Abwechslung zu Hause zu sorgen, die Leute zum Lachen zu bringen und mit ihren Mitgliedern und allen Interessierten in Kontakt zu bleiben. Keine einfache Aufgabe.

Positives Denken und Lachen beeinflusst übrigens unseren Gesundheitszustand. Warum sollen wir lachen, wenn es nichts zu lachen gibt? Viele Menschen empfinden die momentanen Aussichten als düster. Beschäftigen wir uns mal mit den positiven Effekten des Lachens und warum es gesund und glücklich macht: Lachen beinhaltet ein riesiges Potenzial. Tatsächlich setzen wir etwa 135 Muskeln in Bewegung, wenn wir herzhaft lachen! Der amerikanische Lachforscher William Frey hat errechnet, dass drei Minuten Joggen dem Kalorienverbrauch von 20 Sekunden Lachen entsprechen. Nach einem zweiminütigen Lachflash droht dem einen oder anderen sozusagen bereits ein Muskelkater.

Entspannter Umgang mit Stress

Bei diesen Forschungen wurde herausgefunden, dass beim Lachen viermal so viel Sauerstoff durch den Körper gepumpt wird. Davon profitieren das Herz, die Bronchien und das Gehirn, ähnlich wie beim Ausdauersport. Glückliche Menschen, die viel Lachen, haben also eine bessere Immunabwehr. Gleichzeitig wird der Heilungsprozess im Körper unterstützt und die Produktion von Stresshormonen wird reduziert.

Hauptsächlich liegt es aber auch an der Art und Weise, wie man sich entscheidet, mit Dingen umzugehen. Nicht nur das Lachen selbst ist dafür verantwortlich, sondern auch der entspannte Umgang mit Stress. Wer sich Dinge nicht so zu Herzen nimmt, sondern darüber lachen kann, ist entspannter.

Herzhaft lachen

Wichtig hierbei ist: Es geht nicht darum, jegliche Traurigkeit oder jeglichen Kummer mit einem Lächeln zu überspielen und unter den Teppich zu kehren. Aber es muss auch nicht jede Situation zu einer Katastrophe ausgedehnt werden. Wir müssen üben zu erkennen, welche Situationen man mit einem Lächeln und Güte anstatt Frust abwehren kann.

Dieses Mal lade ich Sie dazu ein, sich das Lächeln richtig bewusst zu machen. Beim Öffnen der Tür, beim Bezahlen an der Kasse. Lesen Sie eine humorvolle Lektüre, schauen Sie sich einen lustigen Film oder eine Online-Prunksitzung am Karnevalswochenende an und lachen Sie herzhaft. Verschenken Sie zu diesem Valentinstag ein Lächeln und stecken Sie andere damit an! Und lächeln Sie, anstatt frustriert zu sein.

Wenn es mal nicht so geht, wie Sie denken, müssen Sie eben anders denken!

