Die Kinder von La Guette und damit die Geschichte einer bewegenden Initiative zur Rettung jüdischer Kinder aus Nazi-Deutschland im Jahr 1939 sind am Samstag, 22. August, 16.30 Uhr, Thema einer Veranstaltung im Steinbacher Bürgerhaus. Der Ort am Fuß des Donnersberges hat einen Bezug zu dieser bemerkenswerten Rettung: Unter den La-Guette-Kindern waren auch zwei aus Steinbach, Edith und Herbert Mann.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird ein Film aus dem Jahr 1990 stehen, in dem Ruth Horwitz, die aus Bad Dürkheim stammt, als eines jener Kinder mit anderen Zeitzeugen über das damalige Geschehen berichtet. Insgesamt 130 jüdische Kinder konnten nach der Reichspogromnacht 1939 mit dieser Initiative aus Deutschland fliehen und im Jagdschloss La Guette bei Paris, einem Anwesen der Baronin Rothschild, unterkommen, während ihre Familien deportiert und ermordet wurden. In La Guette wurden sie in einer Art „Kinderrepublik“ erzogen und auf ihr weiteres Leben vorbereitet. Später ging die Flucht weiter in die Auvergne beziehungsweise gelang es den Akteuren – allen voran dem Jurist, Wirtschaftsfachmann und späteren Direktor der Banque Rothschild in Paris Robert Jablon (1909-2008) –, Ausreisemöglichkeiten zu erwirken.

Eltern und ein Bruder in Auschwitz ermordet

Zur Filmvorführung, zum Gespräch und kurzen Infos zu den beiden Kindern Edith und Herbert Mann, die über La Guette gerettet werden konnten, lädt Karola Streppel ein, die sich als Vorsitzende des Arbeitskreises Geschichte der Juden in Pirmasens seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema befasst. Die Eltern der beiden Steinbacher Kinder, Regina und Luitpold Mann, wurden zusammen mit Ludwig, einem Bruder von Edith und Herbert, in Auschwitz ermordet, wie Streppel weiter mitteilt. Der Bruder Erich konnte aus dem Lager Rivesalte in Südfrankreich fliehen und überlebte.

„Zum 80. Jahrestag der Rettung der 28 Kinder aus der Pfalz nach La Guette waren viele Steinbacherinnen und Steinbacher im März 2019 zum Vortrag von Werner Rasche über die Familien Mann und Rubel aus Steinbach ins Jüdische Museum in Winnweiler gekommen“, erinnert Streppel auch an die lokale Bewahrung dieser Geschichte durch Werner Rasche und das Jüdische Museum der Nordpfalz, das er in Winnweiler leitet. Dort ist ein Teil der Ausstellungen diesem Thema gewidmet.

80. Jahrestag der erneuten Flucht

Mit Unterstützung Rasches und des Arbeitskreises Geschichte der Juden in Pirmasens sei die Initiative entstanden, anlässlich des 80. Jahrestags der erneuten Flucht der La-Guette-Kinder in den Süden Frankreichs infolge der Besetzung des Nordens durch die Nazitruppen weitere Informationen zu den La-Guette-Kindern zu vermitteln. „An Beispielen aus dem Film von Andrea Morgenthaler ’Die Reise der Kinder von La Guette’, der vor 30 Jahren, am 31. Juli 1990, Erstausstrahlung hatte, können wichtige Etappen im Leben von Edith und Herbert nachvollzogen werden. Eine Kurzfassung der Recherchen von Werner Rasche wird eingebracht“, kündigt Karola Streppel weiter an.

Die Veranstaltung finde mit Unterstützung und einem Grußwort der Ortsbürgermeisterin Susanne Röß im Bürgerhaus Steinbach, Donnersberger Straße 25a, statt. Alle aktuellen Corona-Hygienebestimmungen seien vor Ort gewährleistet. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Alltagsmaske mitbringen und sich vor Ort in Listen einzutragen.