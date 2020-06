Kein Auto, kein Fernseher, keine Urlaubsreise und auch kein Smartphone. Für junge Leute konnte das Leben in der Provinz verdammt langweilig sein. Zumal in einer Zeit, in der Not und Unsicherheit den Alltag beherrschten und jegliche Art von Mobilität einschränkten.

Der Klappentext deutet es schon an: Reinold Rehbergers Buch „Die Kaferuse. Von Künstlern, Lebenskünstlern und Überlebenskünstlern. Heitere bis ernste Tatsachenberichte aus dem Norden der Pfalz“ handelt von der deutschen Nachkriegszeit. Einer Zeit in der Straßen, Kneipen und Vereine zur Ersatzbühne wurden auf der man sich austobte, um das Leben besser zu ertragen.

In dieser kurzen Zeit zwischen 1946 und 1959 ließ sich manches unproblematisch, vieles davon sogar „im rechtsfreien Raum“ erledigen, heißt es im Buch. Und so ist die Schilderung dieser Erlebnisse auch gleichbedeutend mit einer Gratwanderung: „Denn längst nicht alles, über das in diesem Buch berichtet wird, basiert auf bürgerlichen Umgangsformen. Vieles war nicht korrekt, manches sogar illegal.“ Und trotzdem darf es nicht unter den Tisch fallen, findet Reinold Rehberger; es seien die Geschichten, die das Leben schreibt – also Zeugnisse jener Zeit mit all ihren magischen Momenten, Verrücktheiten, Überraschungen und Übergriffen. Ob und an welcher Stelle die Sympathie für die Protagonisten dieses Buches, die Kaferuse, endet und in verständnisloses Kopfschütteln umschlägt, das bleibe dem Leser überlassen.

Autor mit Heimatbezug

„Die Kaferuse“ ist der zweite Teil einer Trilogie des aus Rockenhausen stammenden Journalisten und Buchautors Reinold Rehberger. Rehberger war unter anderem als Redakteur bei der Wirtschaftswoche tätig und und als freier Autor für manager-magazin.de. Mehrfach hat sich Rehberger als Buchautor schon mit der Geschichte seines pfälzischen Heimatlandkreises Rockenhausen beschäftigt: so etwa in „Treudeutsch – Die Kaiserzeit im Bezirksamt Rockenhausen“ und „Kerndeutsch – Der Landkreis Rockenhausen in der Nazi-Zeit“. Eines seiner neusten Bücher, das Rehberger gemeinsam mit Peter Derschka schrieb, erschien 2019 und trägt den Titel: „Das haben wir nicht gewollt!: Was aus den Idealen der 68er geworden ist – eine Abrechnung mit der Gegenwart“.

Termin

Am Freitag, 3. Juli, 19.30 Uhr, liest Reinhold Rehberger aus seinem Buch „Die Kaferuse“. Ort: VTR-Halle in Rockenhausen. Zugelassen werden maximal 150 Personen, die im Abstand von 1,5 Meter mit Maske den Raum betreten; die Maskenpflicht am Platz entfällt, Kontaktdaten sind anzugeben. Der Eintritt ist frei.